В Туркменистане определены сроки сева озимых и сбора хлопка

АШХАБАД, 28 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал распоряжение, касающееся сроков сева озимых зерновых в текущем году и начала уборки урожая хлопка.

В соответствии с документом, сев озимой пшеницы стартует в стране 2 сентября.

9 сентября начнется сбор хлопка в Ахалском, Балканском, Лебапском и Марыйском велаятах, неделей позже, 16 сентября, - в Дашогузском велаяте.

ИП "ТУРКМЕНинформ"