Главы Туркменистана и Кореи провели телефонный разговор

АШХАБАД, 29 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел беседу по телефону с Президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином.

Разговор двух лидеров был организован с целью обсуждения ключевых вопросов дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, энергетики, транспорта, экологии, здравоохранения.

ИП "ТУРКМЕНинформ"