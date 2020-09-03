Объявлены итоги ежегодного творческого конкурса

АШХАБАД, 30 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился с приветствием к финалистам ежегодного вокального телеконкурса среди молодых исполнителей "Ýaňlan, Diýarym!" на соискание Президентской премии "Türkmeniň Altyn asyry".

В обращении говорилось:

"Сердечно поздравляю вас с участием в заключительном туре телеконкурса "Ýaňlan, Diýarym!". Желаю вам творческих побед в сфере музыкального искусства!

Достигнутые в последовательной реализации реформ в сфере культуры, имеют огромное значение, так как они определяют базу развития общества. Поэтому одним из приоритетов государственной политики выступает обогащение культуры, национального искусства, литературы новыми образцовыми произведениями и ознакомление с ними мировой общественности.

В нашей стране созданы все условия, чтобы творческие дарования могли продемонстрировать свое мастерство на регулярно проводимых фестивалях и конкурсах, раскрывать и совершенствовать природный талант, получать соответствующие знания в профильных учебных заведениях. Все это способствует воспитанию нового поколения молодых творческих деятелей, расцвету туркменского искусства.

Телевизионный конкурс "Ýaňlan, Diýarym!" играет большую роль в выявлении самодеятельных молодых певцов. Данное творческое состязание, завоевавшее огромную популярность и призванное открывать новые дарования, привлекает десятки молодых туркменистанцев из велаятов, этрапов, городов и сел нашей страны, становясь замечательной площадкой для раскрытия и совершенствования таланта.

Перенимая от мастеров-наставников тонкости национального музыкального искусства вы должны поднять его на еще большую высоту и в то же время расширять свои знания о мировой музыкальной культуре.

Убежден, что, следуя исконным культурным традициям, принципам государственности туркмен, вы приложите всю силу и энергию для развития и совершенствования национального искусства, став достойными продолжателями творческого пути мастеров-бахши, талантливых вокалистов!

Поздравляю вас с 29-й годовщиной независимости Туркменистана и желаю вам творческих успехов!".

Победителями телевизионного конкурса "Ýaňlan, Diýarym!" признаны и награждены от имени главы государства золотой цепью нижеследующие исполнители:

артист 2-й категории фольклорно-этнографической студии отдела "Медениет меркези" объединения "Энергохызмат" Министерства энергетики Туркменистана Гочгулы Сапаров;

студент специальной школы искусств Ахалского велаята Сапармырат Атаев;

студент специальной школы искусств Балканского велаята Гуйчберди Дервайысов;

музыкант дома культуры села Узакяп генгешлика "Тазеяп" Куняургенчского этрапа Дашогузского велаята Мекан Назармадов;

аккомпаниатор дома культуры поселка Амударья этрапа Довлетли Лебапского велаята Бабаджан Ханмурадов;

участница хореографической группы центра культуры Сакарчагинского этрапского отдела культуры Марыйского велаята Майса Мырадова.

ИП "ТУРКМЕНинформ"