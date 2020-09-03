Поздравления народу Татарстана

АШХАБАД, 31 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Республики Татарстан (Российская Федерация) Рустаму Минниханову.

В послании содержались поздравления по случаю празднования Дня Республики Татарстан и 100-летия со дня образования Татарской АССР, пожелания коллеге крепкого здоровья, счастья и благополучия, а народу дружественной республики – мира, прогресса и процветания.

ИП "ТУРКМЕНинформ"