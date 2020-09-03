Глава государства поздравил учащихся

АШХАБАД, 1 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к учащимся образовательных учреждений страны и работникам сферы образования с поздравлениями по случаю Дня знаний и студенческой молодежи.

В обращении говорится:

"Поздравляю вас с Днем знаний и студенческой молодежи, вдохновляющим на достижение высоких целей, а также с началом нового 2020-2021 учебного года! Уверен, что торжества, посвященные этому празднику, будут ярким воплощением нашей любви к Родине!

Гармоничное развитие молодежи, получение современного образования и знаний, формирование поколения истинных патриотов является нашей главной целью.

Ребенок – гордость каждой семьи и общества. Дорогие учащиеся, с воодушевлением ступив в мир знаний и науки, усердно овладевая знаниями, вы должны вырасти людьми с широким мировоззрением, крепкими физически и духовно, патриотически настроенными, трудолюбивыми, достичь новых высот в науке, образовании и технологиях!

Мы успешно реализуем программы, направленные на укрепление экономической мощи независимого Туркменистана, достижение уровня промышленно развитых стран мира, а также на повышение социально-бытовых условий жизни народа. Наша миролюбивая внешняя политика, которая находит полное одобрение и поддержку мирового сообщества, нацелена на укрепление дружественных отношений, взаимовыгодного сотрудничества.

В качестве прочного фундамента долгосрочных программ развития страны мы придаем особое значение гармоничному развитию сферы образования. В этой связи в нашей стране, где создаются все возможности для получения образования, обучения специальностям, проведения научно-исследовательских работ, долг молодежи – учась и созидая, приумножать авторитет Родины.

В рамках комплексного совершенствования отечественной сферы образования мы продолжаем строить профильные комплексы, объединяющие учреждения образования всех форм, и, особенно, детские сады, средние школы и творческие центры с современными компьютерами, учебно-техническим оборудованием, интерактивно-мультимедийными технологиями.

В основе национальных программ и масштабных реформ – обогащение содержания образования, внедрение в эту сферу научных достижений, создание новых образовательных комплексов, что предоставляет широкие возможности для получения нашей молодежью образования мирового уровня, раскрытия талантов.

Проводимая нами политика требует творческого поиска и профессионального роста учителей и всех работников данной сферы. Разработка современных подходов, новаторских методик обучения, продвижение духовно-нравственных ценностей должны быть главными обязанностями каждого учителя и работника образовательной системы. И поэтому наши учителя – представители благородной профессии, наряду с воспитанием высокообразованного поколения, формированием личностной культуры молодежи, совершенствованием учебных программ, должны приумножать традиции педагогической преемственности.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, больших успехов в учебе и труде!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"