Международная ассоциация туркменские алабаи провела учредительное заседание

АШХАБАД, 1 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 31 августа в Ашхабаде было проведено учредительное заседание Международной ассоциации туркменские алабаи, которая реорганизуется на основе Ассоциации туркменские алабаи, созданной в соответствии с распоряжением Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова от 1 мая текущего года.

Целью создания организации является популяризация породы туркменских собак и развитие национального собаководства с учетом современных методов, практик и достижений кинологии.

В ходе мероприятия был принят Устав организации и приняты в членство Ассоциации 25 представителей – ведущие специалисты и кинологи из Армении, Беларуси, Грузии, Ирана, Китая, России, Турции, Франции, Узбекистана и Украины.

Также были избраны состав Исполнительного комитета, состав контрольно-ревизионной комиссии Международной Ассоциации "Türkmen alabaý itleri", проведено голосование по учреждению представительств Ассоциации в Ахалском, Балканском, Дашогузском, Лебапском и Марыйском велаятах и назначены их руководители.

Председателем Исполнительного комитета Международной Ассоциации Туркменские алабаи был избран министр промышленности и строительного производства Туркменистана Сердар Бердымухаммедов, заместителем председателя Исполкома был избран частный собаковод – А.Язмырадов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"