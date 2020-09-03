Туркменский лидер открыл новые объекты в столице

АШХАБАД, 2 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 сентября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел торжественные церемонии ввода в строй нового административного здания Министерства спорта и молодежной политики и факультета олимпийских видов спорта Туркменского государственного института физической культуры и спорта.

Церемонии были приурочены к отмечаемому в этот день Дню знаний и студенческой молодежи.

В своем выступлении глава государства подчеркнул особую роль спорта и здорового образа жизни в деле воспитания подрастающего поколения и реализации молодежной политики, рассказал о мерах по поддержке и популяризации спорта в стране.

ИП "ТУРКМЕНинформ"