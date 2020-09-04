Проведен разговор руководителей МИД Туркменистана и Кыргызстана

АШХАБАД, 3 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 сентября глава ведомства иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с коллегой из Кыргызстана Чингизом Айдарбековым в формате видеоконференции.

Переговоры были посвящены обсуждению актуальных вопросов развития межгосударственного сотрудничества, как на двусторонней основе, так и в рамках взаимодействия с другими странами Центрально-азиатского региона и рядом международных организаций и структур.

ИП "ТУРКМЕНинформ"