Афганистан сменит посла в Ашхабаде

АШХАБАД, 6 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 октября ведомство внешней политики Туркменистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Афганистан Наджибуллах Аликхил.

В ходе встречи с министром иностранных дел Рашидом Мередовым посол сообщил о завершении срока своего пребывания на посту главы афганской дипмиссии в Ашхабаде (с октября 2019 года), были подведены итоги развития сотрудничества по всему спектру направлений, рассмотрен ход реализации достигнутых договоренностей и осуществляемых инвестиционных и инфраструктурных проектов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"