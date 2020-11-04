Туркменский лидер поздравил главу РФ

АШХАБАД, 8 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В ходе состоявшейся беседы туркменский лидер поздравил коллегу с 68-летием, после чего состоялось обсуждение актуальных вопросов двусторонней повестки дня, региональной и международной политики, представляющих взаимный интерес.

В ходе беседы глава Туркменистана пригласил Владимира Путина посетить Туркменистан с визитом в любое удобное для него время.

ИП "ТУРКМЕНинформ"