Проведен телефонный разговор президентов Туркменистана и Узбекистана

АШХАБАД, 9 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел разговор по телефону с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Беседа была организована с целью рассмотрения текущего состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса, инвестиций.

Кроме того, туркменский лидер предложил провести следующую Консультативную встречу глав государств Центральной Азии в Ашхабаде.

ИП "ТУРКМЕНинформ"