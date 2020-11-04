Проведен телефонный разговор президентов Туркменистана и Узбекистана

Проведен телефонный разговор президентов Туркменистана и Узбекистана09.10.2020 11:23
АШХАБАД, 9 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел разговор по телефону с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Беседа была организована с целью рассмотрения текущего состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса, инвестиций.
Кроме того, туркменский лидер предложил провести следующую Консультативную встречу глав государств Центральной Азии в Ашхабаде.
ИП "ТУРКМЕНинформ"