Представители МИД Туркменистана, США и Афганистана провели трехстороннюю встречу

АШХАБАД, 9 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 октября глава МИД Туркменистана Рашид Мередов принял участие в прошедшей в формате видеоконференции трехсторонней встрече с заместителем Государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом и исполняющим обязанности министра иностранных дел Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ханифом Атмаром.

Встреча была организована с целью обсуждения актуальных вопросов развития трехстороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, оказания содействия Афганистану в сфере мирного урегулирования сложившейся в стране ситуации, обеспечения безопасности, восстановления афганской экономики и социальной сферы, противодействия наркотрафику, укрепления безопасности границ, реализации инфраструктурных проектов в сферах энергетики, транспорта и связи, здравоохранения и других.

Было подчеркнуто, что Туркменистан готов предоставить свое политическое пространство для проведения очередных раундов межафганских переговоров, рассмотрены возможности развития торговых отношений между Афганистаном, Туркменистаном, США и регионом Центральной Азии путем повышения эффективности таможенных и иных процедур в соответствии с существующим Соглашением по торговле и инвестициям между США и Центральной Азией (TIFA).

ИП "ТУРКМЕНинформ"