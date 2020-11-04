Туркменистан и Грузия провели консультации по линии МИД

АШХАБАД, 10 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 октября в МИД Туркменистана в формате видеоконференции были организованы политические консультации с Министерством иностранных дел Грузии на уровне заместителей руководителей ведомств.

Главными темами повестки дня переговоров стали вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, инвестиций, энергетики, транспорта, расширения двусторонней договорно-правовой базы.

ИП "ТУРКМЕНинформ"