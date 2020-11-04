Глава государства поздравил медиков

АШХАБАД, 10 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился с поздравлениями к работникам сферы здравоохранения и медицинской промышленности по случаю их профессионального праздника.

В обращении говорится:

"Отечественная система здравоохранения достигает высоких рубежей, проводится масштабная работа по эффективному использованию потенциала медицинских учреждений. Осуществляется кардинальная деятельность по обеспечению населения лечебно-профилактическими услугами высокого качества, благополучия граждан.

Ключевым фактором в процессе развития и вывода на мировой уровень системы здравоохранения страны стала принятая 25 лет назад Государственная программа "Здоровье", которая определяет основные векторы и принципы в деле укрепления здоровья туркменистанцев, увеличения продолжительности жизни человека. В рамках реализации данной Программы внедряются достижения мировой науки и практики с учётом внутренних запросов, модернизируется материально-техническая база отрасли.

Таким образом, в Туркменистане проведена комплексная работа по созданию и совершенствованию сферы здравоохранения, отвечающей критериям Всемирной организации здравоохранения. В частности, положительные результаты достигнуты в значительном снижении заболеваний, часто встречающихся у матерей и детей, а также инфекционных болезней, утверждении принципов здорового образа жизни, снабжении населения отечественными фармацевтическими и лечебными средствами, произведёнными из местных растений и сырья. Проделанная работа позволила снизить уровень заболеваемости, полностью элиминировать опасные инфекционные болезни.

Сегодня наше нейтральное государство поддерживает широкоформатное сотрудничество в области здравоохранения с развитыми странами мира. В результате, отделы по исследованию пищевых продуктов Центра общественного здоровья и питания Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана получили международную аккредитацию и соответствующий сертификат, а лаборатория данного Центра – статус Национального центра Всемирной организации здравоохранения по гриппу и члена её Глобальной системы по эпидемиологическому надзору за гриппом и принятию ответных мер.

Избрание нашей страны членом Исполнительного совета Всемирной продовольственной программы Организации Объединённых Наций на 2020-2022 годы, Комиссий по народонаселению и развитию на 2020-2024 годы, а также по наркотическим средствам – очередное свидетельство мирового признания проводимой нами работы по обеспечению населения чистой питьевой водой, достижению продовольственной безопасности, непримиримой борьбе с пагубными привычками. В рамках политики "открытых дверей" мы и впредь будем уделять большое внимание развитию международного партнёрства в области здравоохранения.

Масштабная работа проводится и в рамках Программы социально-экономического развития страны на 2020-2025 годы, Национальной стратегии по повышению в Туркменистане физической активности населения на 2018-2025 годы, Национальной программы по охране в Туркменистане психического здоровья населения на 2018-2022 годы, Национальной программы по профилактике в Туркменистане вредного воздействия алкоголя на 2018-2024 годы.

По случаю Дня работников здравоохранения и медицинской промышленности страны мы сдаём в эксплуатацию в Ашхабаде оснащённые передовыми мировыми технологиями Международный ожоговый центр на 130 мест, а также Лечебно-эстетический центр. Эти учреждения также будут оказывать нашим гражданам медицинские услуги высокого качества.

Желаю вам больших успехов в работе, счастья и семейного благополучия!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"