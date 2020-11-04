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Правительства Туркменистана, Афганистана и США подвели итоги трехсторонней встречи глав МИД
12.10.2020 11:23

АШХАБАД, 12 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 октября правительствами Соединенных Штатов Америки, Исламской Республики Афганистан и Туркменистана выпустили заявление по итогам первой трехсторонней встречи Афганистан – Туркменистан – Соединенные Штаты Америки.

Представители правительств Соединенных Штатов Америки, Исламской Республики Афганистан и Туркменистана собрались в режиме телеконференции 8 октября на трехстороннюю встречу Афганистан-Туркменистан-Соединенные Штаты Америки. Встреча проходила под со-председательством заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвида Хейла, министра иностранных дел Афганистана Мохаммеда Ханифа Атмара и министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова. 

В заявлении говорится:

"Участники подтвердили важность трехсторонних обсуждений для решения вопросов, вызывающих общую озабоченность, включая политические вопросы, вопросы безопасности и экономические вопросы. С этой целью участники намерены:

  • взять на себя обязательство участвовать в более тесном совместном сотрудничестве в поддержку региональной безопасности, экономического роста и развития и призвали страны региона и более широкое международное сообщество поддержать афганские мирные переговоры и обеспечить, чтобы мирные переговоры под руководством и с участием самих афганцев укрепляли единый, суверенный, демократический и процветающий Афганистан, находящийся в мире с самим собой и регионом;
  • сохранять и наращивать успехи афганцев в деле обеспечения демократизации и прав человека за последние 19 лет в качестве необходимого условия для устойчивого мира;
  • улучшать сотрудничество в области безопасности и активизировать совместные усилия в борьбе с трансграничными угрозами и решении таких вопросов безопасности, как терроризм, незаконный оборот наркотиков, контрабанда и нелегальная миграция;
  • выявлять и поддерживать возможности для расширения связей между народами Афганистана, Туркменистана и Соединенными Штатами;
  • содействовать значительному вовлечению, участию и защите женщин во всей работе, которую они делают для обеспечения мира, безопасности и экономического роста в регионе;
  • содействовать торговле между Афганистаном, Туркменистаном и Соединенными Штатами путем пересмотра юридических ограничений на торговлю и повышения эффективности таможенных процедур в соответствии с существующим Соглашением по торговле и инвестициям между США и Центральной Азией (TIFA);
  • расширять сотрудничество в использовании и улучшении коридора Лапис-лазулли и в определении других транспортных проектов, над которыми Афганистан, Туркменистан и Соединенные Штаты могут работать вместе для увеличения торговли в регионе;
  • поддерживать проекты, способствующие региональному соединению, путем углубления сотрудничества в строительстве и расширении транспортных сетей, соединяющих Центральную Азию с Южной Азией через Афганистан
  • работать вместе для определения и реализации инфраструктурных проектов, включая проекты по совместному использованию энергетических ресурсов, такие как электроэнергетический проект Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП) и проект газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ);
  • увеличивать гуманитарное взаимодействие между своими народами, в том числе посредством координации действий в противодействии нынешней пандемии, будущим кризисам в области общественного здравоохранения и стихийным бедствиям;
  • содействовать равенству женщин и расширению экономических прав и возможностей женщин, чтобы они могли служить движущей силой реагирования и восстановления после последствий нынешней пандемии и за ее пределами; а также
  • участвовать в постоянном диалоге, посредством которого Туркменистан, Афганистан и Соединенные Штаты могут возобновить поддержку общим проектам и целям, изучить новые возможности для сотрудничества и вместе строить безопасное и процветающее будущее для Центральной Азии.

Участники надеются на продолжение этих обсуждений".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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