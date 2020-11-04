Глава Туркменистана распорядился повысить зарплаты и выплаты

АШХАБАД, 13 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". В минувшую пятницу Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал указ об очередном повышении в Туркменистане размеров заработной платы, пенсий, государственных пособий, стипендий студентов и слушателей.

В документе говорится:

"1. С 1 января 2021 года повысить на 10 процентов размеры месячной заработной платы работников финансируемых из бюджета учреждений, хозрасчётных предприятий и общественных объединений, пенсий и государственных пособий, стипендий студентов и слушателей.

2. С 1 января 2021 года установить:

минимальный размер пенсий участников Великой Отечественной войны в размере 1557 манатов в месяц;

минимальный размер пенсий супруг участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла в размере 457 манатов в месяц;

базовую величину для определения минимального размера пенсий в размере 372 манатов;

базовую величину для исчисления государственных пособий в размере 354 манатов.

3. Установить по Туркменистану минимальный размер заработной платы в размере 957 манатов и использовать его для упорядочения месячных заработных плат.

4. С 1 января 2021 года утвердить размеры месячных должностных окладов руководителей органов государственной власти, местных органов исполнительной власти и местного самоуправления, военных, правоохранительных и судебных органов, редакций газет и журналов, общественных объединений, а также их основных структурных единиц в соответствии с приложениями 1-7 данного Указа.

5. Увеличение размеров заработной платы обеспечить за счёт усовершенствования структуры учреждений, предприятий и организаций, повышения эффективности использования производственных мощностей и производительности труда работников, задействования неиспользованных внутренних резервов".

ИП "ТУРКМЕНинформ"