В Ашхабад прибыла новый посол Франции

АШХАБАД, 14 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 октября ведомство внешней политики Туркменистана посетила прибывшая в страну для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики Изабель Гинель.

Новый посол вручила копии верительных грамот министру иностранных дел Рашиду Мередову, далее стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торговоэкономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, цифровизации и технологий, коммуникаций, строительства, гражданской авиации, здравоохранения, сельского хозяйства, модно индустрии.

С августа 2016 года послом Франции в Ашхабаде являлся Франсуа Делаус.

ИП "ТУРКМЕНинформ"