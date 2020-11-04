Проведен разговор глав МИД Туркменистана и России

АШХАБАД, 15 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 октября министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел телефонный разговор с главой ведомства внешней политики Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Беседа была организована с целью обсуждения текущего состояния и перспектив дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям, а также хода подготовки к предстоящей встрече министров иностранных дел в формате "ЦА5+Россия".

ИП "ТУРКМЕНинформ"