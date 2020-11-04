Проведены переговоры между МИД Туркменистана и ОАЭ

АШХАБАД, 15 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 октября в МИД Туркменистана в формате видеоконференции были проведены переговоры между заместителями министров иностранных дел Туркменистана и Объединенных Арабских Эмиратов.

Встреча была организована с целью обсуждения текущего состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, вопросов подготовки к 3-му заседанию Совместного комитета по сотрудничеству между Туркменистаном и ОАЭ.

ИП "ТУРКМЕНинформ"