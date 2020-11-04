Проведен разговор глав Туркменистана и Индии

АШХАБАД, 16 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел телефонный разговор с Президентом Республики Индия Рамом Натхом Ковиндом.

Беседа двух лидеров была организована с целью обсуждения ключевых вопросов развития туркмено-индийских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, энергетики, инфраструктуры, инвестиций, рассмотрена возможность создания в Туркменистане совместных высокотехнологичных производств в таких областях, как сельское хозяйство, химическая, фармацевтическая, лёгкая промышленность, выпуск строительных материалов на основе местного сырья.

ИП "ТУРКМЕНинформ"