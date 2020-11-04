Глава МИД Туркменистана принял участие во встрече с коллегами по региону

АШХАБАД, 16 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 октября глава внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов принял участие в прошедшей в онлайн-формате 3-й встрече министров иностранных дел в формате "Центральная Азия + Россия".

Встреча руководителей МИД стран региона была посвящена вопросам углубления взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, инвестиций, энергетики, транспорта и связи, миграции, экологии и охраны окружающей среды, здравоохранения и борьбы с коронавирусом, а также оказания поддержки Афганистану.

По итогам мероприятия было принято "Заявление министров иностранных дел государств Центральной Азии и Российской Федерации о стратегических направлениях сотрудничества".

ИП "ТУРКМЕНинформ"