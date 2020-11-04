Туркменистан и КНР обсудили актуальные вопросы развития взаимодействия

АШХАБАД, 17 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 октября в МИД Туркменистана в формате видеоконференции было организовано 6-е заседание туркмено-китайского подкомитета по торгово-экономическому сотрудничеству межправительственного туркмено-китайского Комитета по сотрудничеству.

Встреча была посвящена обсуждению хода реализации достигнутых ранее договоренностей и вопросов дальнейшего развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и связи, энергетики, строительных материалов, химической и текстильной промышленности, сельского хозяйства, а также информационных технологий.

ИП "ТУРКМЕНинформ"