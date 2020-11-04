Глава государства поздравил работников сферы промышленности

АШХАБАД, 18 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к работникам сферы промышленности страны с поздравлениями по случаю их профессионального праздника.

В поздравлении говорится:

"Поздравляю вас с Днем работников промышленности! Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, больших успехов в работе по укреплению экономики независимой Отчизны, улучшению социально-бытовых условий жизни народа, выводу Туркменистана в ряд индустриально развитых государств!



За годы суверенного развития проделана колоссальная работа. Наша страна превратилась в экономически мощное, политически стабильное государство. Работники индустриального комплекса вместе со всем туркменским народом вносят существенный вклад в реализацию развернутых кардинальных реформ и масштабные достижения.



Сегодня успешно решаются задачи по развитию национальной промышленности, строительству современных и модернизации действующих предприятий, повышению экспортного потенциала индустриального комплекса, внедрению цифровых технологий, налаживанию выпуска инновационной продукции.



7 февраля нынешнего года было создано Министерство промышленности и строительного производства Туркменистана, которое обеспечивает необходимыми материалами стройплощадки страны. В будущем объемы производства разнообразной продукции сферы строительных материалов еще более возрастут. Кроме того, подписано Постановление о строительстве промышленных и производственных объектов Министерства промышленности и строительного производства в 2020-2023 годах. В соответствии с установленными сроками в регионах страны будет возведено и сдано в эксплуатацию более десятка промышленных объектов.



Одной из перспективных и интенсивно развивающихся сфер национальной экономики является химическая индустрия, выпускающая минеральные удобрения, сульфат натрия, йод, бром и бромную продукцию, технический углерод и др. Масштабное производство и увеличение ассортимента минеральных удобрений позволили полностью удовлетворить спрос сельского хозяйства страны на эту продукцию, а также наладить ее экспорт.



Предпринимаемые меры придадут мощный импульс развитию не только химической индустрии, но и всей промышленности, повысят качество и конкурентоспособность отечественной продукции и, как результат, позволят расширить спектр выпускаемых товаров и экспортировать их на внешние рынки".

ИП "ТУРКМЕНинформ"