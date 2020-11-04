Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Туркменистана и Японии

АШХАБАД, 19 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". В минувшую субботу глава ведомства промышленности и строительного производства Туркменистана Сердар Бердымухаммедов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии Кацумата Такахико.

В ходе переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и приоритетные вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, по линии парламента, международных организаций, в сферах строительства, промышленности, сельского хозяйства, производства удобрений, энергетики, инвестиций и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"