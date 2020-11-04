Обсуждены вопросы сотрудничества стран Евросоюза, Центральной Азии и Афганистана

АШХАБАД, 21 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 октября заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев принял онлайн-участие во встрече представителей МИД стран Центральной Азии, Исламской Республики Афганистан и Генерального секретаря Европейской службы внешнеполитической деятельности Хельги Шмид.

В ходе встречи обсуждались вопросы углубления взаимодействия в сферах обеспечения безопасности, зеленой экономики, устойчивого развития, борьбы с коронавирусом и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"