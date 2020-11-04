Туркменский лидер провел совещание с членами правительства

АШХАБАД, 22 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание с вице-премьерами и ответственными руководителями, курирующими финансовый сектор.

Главной темой повестки дня стало рассмотрение проекта Государственного бюджета на 2021 год, проводимой деятельности по совершенствованию работы финансово-экономической сферы и всех отраслей народного хозяйства, укреплению национальной валюты.

Согласно проекту Госбюджета на будущий год, ВВП страны в текущих ценах составит 174,7 миллиардов манатов, а темп роста в сопоставимых ценах – 6,2 процента.

Основной статьей доходов является нефтегазовая сфера, расходов - развитие социальной сферы, строительство зданий и объектов производственного и социально-культурного назначения.

ИП "ТУРКМЕНинформ"