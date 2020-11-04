В Ашхабаде прошли мероприятия в честь юбилея ООН

АШХАБАД, 24 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 октября в Ашхабаде были проведены торжественные мероприятия в честь празднования 75-летия Организации Объединенных Наций и 25-летия со дня принятия Туркменистаном статуса постоянного нейтралитета.

В частности, в Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана состоялись международная конференция "Организация Объединенных Наций: сотрудничество во имя международного мира и устойчивого развития" и приуроченная к ней выставка. В ходе форума были обозначены основные вехи и достижения сотрудничества Туркменистана и ООН, деятельности по укреплению мира и стабильности.

ИП "ТУРКМЕНинформ"