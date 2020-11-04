Глава государства провел заседание правительства в режиме онлайн

АШХАБАД, 25 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел в цифровом формате очередное заседание правительства страны.

Повестка дня мероприятия включала рассмотрение проекта Государственного бюджета на 2021 год, текущего положения дел в сферах ТЭК, сельского хозяйства и АПК, промышленности, транспорта и связи, цифровой экономики, текстильной индустрии, спорта и других, хода строительства объектов экономического и социального назначения, подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам.

ИП "ТУРКМЕНинформ"