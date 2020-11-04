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Национальный парламент провел очередное заседание
26.10.2020 11:28

АШХАБАД, 26 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 октября в Меджлисе Туркменистана было проведено 12-е заседание депутатов 6-го созыва, на повестку дня которого были вынесены проекты законов, направленных на совершенствование работы различных сфер жизни страны, а также проект Государственного бюджета Туркменистана на следующий год.

В частности, парламентарии рассмотрели законопроекты "Об утверждении и введении в действие Административного процессуального кодекса Туркменистана", "О Милли Генгеше Туркменистана", "О консульской службе", "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Туркменистана", "О признании утратившим силу Конституционного Закона Туркменистана "О Халк Маслахаты Туркменистана", "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Туркменистана", "О внесении дополнения в Закон Туркменистана "О валютном регулировании и валютном контроле во внешнеэкономических отношениях", "О внесении дополнения и изменений в Налоговый кодекс Туркменистана", "О внесении изменения в Закон Туркменистана "О разгосударствлении и приватизации государственного имущества", "О внесении дополнения и изменений в Кодекс Туркменистана "О земле", "О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана "О миграционной службе", "О внесении изменений и дополнений в Избирательный кодекс Туркменистана", "О внесении дополнений и изменений в Закон Туркменистана "О местных представительных органах государственной власти".

Также были рассмотрены проекты Постановлений Меджлиса "О присоединении к Нагойскому протоколу регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования на справедливой и равной основе выгод от их применения к Конвенции о биологическом разнообразии", "О ратификации Соглашения между Туркменистаном и Российской Федерацией о сотрудничестве в области безопасности", "О присоединении к Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур".

По главному пункту повестки дня - рассмотрению после проведенных во всех комитетах национального парламента обсуждений проектов Закона "О Государственном бюджете Туркменистана на 2021 год", а также постановления "Об исполнении Государственного бюджета Туркменистана за 2019 год" - было принято положительное решение.

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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100% / 732
Голосование проводилось c 21.03.2017 по 28.04.2017
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