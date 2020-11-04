Туркменский лидер провел разговор с главой правительства Малайзии

АШХАБАД, 28 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел разговор по телефону с премьер-министром Малайзии Мухиддином Яссином.

Беседа была организована с целью обсуждения текущего состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в сферах политики, торговли и экономики, ТЭК, ИКТ, здравоохранения, науки, образования, культуры и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"