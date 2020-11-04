Глава МИД Туркменистана принял участие во встрече с коллегами из Индии и стран Центральной Азии

АШХАБАД, 29 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 октября министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов принял онлайн-участие во 2-м заседании диалога "Индия - Центральная Азия" наряду с коллегами из Индии, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, а также Афганистана.

Главными пунктами повестки дня мероприятия стали вопросы развития сотрудничества в сферах политики, торговли, экономики, науки, образования, культуры, обеспечения безопасности, противодействия терроризму, транспорта и инфраструктуры, ТЭК, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, высоких технологий и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"