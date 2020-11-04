Туркменистан и Корея провели консультации по линии МИД

АШХАБАД, 30 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 октября заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев принял участие в формате видеоконференции в очередном раунде политконсультаций с МИД Республики Корея.

В ходе переговоров заместители глав МИД двух стран обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в сферах политики, экономики и торговли, науки и образования, культуры, ТЭК, бизнеса, промышленности, спорта, борьбы с коронавирусом и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"