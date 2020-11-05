Обсуждены вопросы сотрудничества стран региона и Южной Кореи

АШХАБАД, 31 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов принял участие во 2-м Международном форуме северного экономического сотрудничества, который был организован в формате видеоконференции по инициативе Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина.

Форум был посвящен вопросам развития сотрудничества стран региона в сферах политики, обеспечения безопасности, ТЭК, экономики и торговли, здравоохранения и борьбы с коронавирусом, транспорта и связи и других.

В ходе мероприятия были заслушаны видеообращения глав Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, России, Монголии, Республики Корея и ряда других стран, политиков и экспертов.

В своем выступлении на форуме туркменский лидер выдвинул ряд инициатив по развитию международного экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества в Евразии.

ИП "ТУРКМЕНинформ"