Выражены соболезнования народу Турции

АШХАБАД, 1 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 31 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

В нем содержались соболезнования по случаю разрушительного землетрясения в провинции Измир, унесшего множество человеческих жизней.

Туркменский лидер передал слова глубокого сопереживания и поддержки семьям, родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.