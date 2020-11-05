В Туркменистане отметили день рождения национальной валюты

АШХАБАД, 2 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 ноября в Туркменистане отметили 27-ю годовщину со дня введения в обращение национальной валюты - маната.

По этому случают туркменистанцев поздравил Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов:

"Поздравляю вас с 27-й годовщиной введения в обращение национальной денежной единицы Туркменистана – маната, ставшего символом экономических достижений! Ввод в обращение национального маната создал оптимальные условия для гармоничного развития экономики страны, проведения единой государственной денежно-кредитной политики.

В год, проходящий под девизом "Туркменистан – родина Нейтралитета", банковская система, являющаяся важнейшим сегментом национальной экономики, стала одной из интенсивно развивающихся отраслей. Проводимая в настоящее время работа по повышению надежности банковской сферы имеет особое значение в государственной политике.

Внедрение цифровых технологий, обеспечение устойчивого развития на основе повышения эффективности системы управления капиталом и предупреждения рисков, развития системы корпоративного управления, а также совершенствования предпринимательской сферы, увеличения прибылей и рентабельности банков выступают главными задачами на перспективу.

Стабильность банковской сферы играет важную роль в повышении конкурентоспособности и обеспечении динамичного роста экономики, ее успешной интеграции в глобальную систему. Главными задачами этой сферы являются дальнейшее поддержание стабильного курса национального маната, расширение объемов банковских услуг, вывод их качества на международный уровень, внедрение передового мирового опыта.

В настоящее время продолжается работа по приведению в соответствие с международными стандартами законодательных актов, регулирующих банковскую деятельность в стране. Согласно требованиям времени, развиваются и банковские услуги. В целях ускорения расчетов и оборота средств расширяются масштабы электронных платежей. Ведется эффективная работа по росту финансовой грамотности населения, повышается уровень профессионализма работников профильной сферы.

Мы и впредь будем уделять особое внимание последовательному совершенствованию денежно-кредитной политики страны, росту кредитования производственного сектора экономики, стимулированию малых производств, повышению объемов кредитного финансирования населения, улучшению качества банковских услуг, наращиванию плодотворного партнерства с международными финансовыми организациями".

ИП "ТУРКМЕНинформ"