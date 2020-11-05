Глава МИД Туркменистана провел переговоры с представителем ООН

АШХАБАД, 3 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 ноября министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел онлайн-переговоры с заместителем Генерального секретаря ООН, главой Контртеррористического управления ООН Владимиром Воронковым.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия Туркменистана и ООН в сфере обеспечения безопасности, противодействия терроризму, экстремизму, трансграничной преступности, торговле людьми, распространению ядерного оружия.

Также министр рассказал рассказал об инициативах Туркменистана запланированных на будущий 2021 год - объявленный Годом международного мира и доверия на уровне ООН.

ИП "ТУРКМЕНинформ"