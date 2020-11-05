Туркменский лидер выразил соболезнования главе Австрии

АШХАБАД, 4 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Федеральному Президенту Австрийской Республики Александру Ван дер Беллену.

В послании были выражены соболезнования народу дружественной страны в связи с гибелью множества людей в результате стрельбы накануне в Вене.

Туркменский лидер решительно осудил любые проявления терроризма и экстремизма и передал слова глубокого сопереживания и поддержки семьям, родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"