Туркменский лидер заслушал отчеты силовиков

АШХАБАД, 5 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 ноября Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Государственного совета безопасности.

Повестка дня включала рассмотрение отчетов руководителей военных и правоохранительных структур по результатам работы вверенных им ведомств за январь-октябрь текущего года, предпринимаемых мерах по укреплению обороноспособности страны, совершенствованию служебных и бытовых условий служащих и персонала.

В ходе заседания Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны подписал указ о назначении и освобождении от должности судей судов Туркменистана и присвоении им квалификационных классов.

Кроме того, было подписано постановление о назначении Аманмухаммет Сазакова заместителем председателя Государственной миграционной службы.

ИП "ТУРКМЕНинформ"