Туркменский лидер заслушал отчеты силовиков

Туркменский лидер заслушал отчеты силовиков05.11.2020 11:41
АШХАБАД, 5 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 ноября Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Государственного совета безопасности.
Повестка дня включала рассмотрение отчетов руководителей военных и правоохранительных структур по результатам работы вверенных им ведомств за январь-октябрь текущего года, предпринимаемых мерах по укреплению обороноспособности страны, совершенствованию служебных и бытовых условий служащих и персонала.
В ходе заседания Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны подписал указ о назначении и освобождении от должности судей судов Туркменистана и присвоении им квалификационных классов.
Кроме того, было подписано постановление о назначении Аманмухаммет Сазакова заместителем председателя Государственной миграционной службы.
ИП "ТУРКМЕНинформ"