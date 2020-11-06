В МИД Туркменистана провели онлайн-переговоры с НОК

АШХАБАД, 6 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 ноября в МИД Туркменистана была организована видеоконференция с представителями Национального Олимпийского комитета и руководителем отдела международных отношений и службы по работе с национальными олимпийскими и паралимпийскими комитетами Токийского Оргкомитета олимпийских и паралимпийских игр Тору Кобаяши.

Онлайн-переговоры были посвящены вопросам подготовки туркменских спортсменов к Летним Олимпийским играм Токио-2020, которые были перенесены на 2021 год в связи с глобальной пандемией COVID-19.

ИП "ТУРКМЕНинформ"