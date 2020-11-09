Глава МИД Туркменистана принял участие во встрече глав правительств стран СНГ

АШХАБАД, 7 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 ноября министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов принял участие в прошедшем в формате видеоконференции заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

Во встрече приняли участие премьер-министр Азербайджанской Республики Али Идаят оглы Асадов, вице-премьер-министр Республики Армения Мгер Григорян, премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин, премьер-министр Кыргызской Республики Садыр Жапаров, премьер-министр Республики Молдова Ион Кику, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода, премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов, а также Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Повестка дня встречи включала рассмотрение хода реализации достигнутых ранее многосторонних договоренностей, а также перспектив дальнейшего развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах сельского хозяйства, машиностроения, транспорта и связи, ТЭК, здравоохранения и фармацевтики, спорта и других.

По итогам заседания участники приняли совместные решения, а именно "О Плане мероприятий по реализации первого этапа (2021–2025 годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2030 года", "О Концепции межрегионального и приграничного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года и Плане мероприятий по ее реализации", и "О Плане приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ на 2021–2022 годы".

ИП "ТУРКМЕНинформ"