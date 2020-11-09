Глава Туркменистана принял участие в традиционной озеленительной акции

АШХАБАД, 8 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов принял участие в ежегодной осенней озеленительной кампании, которая в этом году приурочена к приближающемуся празднованию 25-летия принятия страной статуса постоянного нейтралитета.

В рамках кампании в ближайшее время в различных уголках Туркменистана будет высажено 25 миллионов деревьев хвойных и лиственных пород.

ИП "ТУРКМЕНинформ"