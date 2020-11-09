Хлопкоробы Туркменистана отметили профессиональный праздник

Хлопкоробы Туркменистана отметили профессиональный праздник09.11.2020 11:27
АШХАБАД, 9 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 ноября в Туркменистане отметили Праздник урожая, являющийся главным праздником земледельцев, занимающихся выращиванием хлопчатника, и отмечающийся по завершении хлопкоуборочной страды.
Основные торжества были проведены в Ашхабадском конноспортивном комплексе, где была проведена церемония награждения отличившихся земледельцев медалью Туркменистана "Watana bolan söýgüsi üçin".
От имени главы государства были награждены:
- арендатор дайханского объединения имени Махтумкули Бахерденского этрапа Ахалского велаята Аннадурдыев Аманалы Байрамгулыевич,
- арендатор дайханского объединения «Türkmenistan» Геокдепинского этрапа Ахалского велаята Какабаев Чарыяргелди,
- механизатор дайханского объединения «Tejen» Тедженского этрапа Ахалского велаята Аманыллаев Мяхти,
- арендатор дайханского объединения «Türkmenistan» Бабадайханского этрапа Ахалского велаята Багшыев Ягмыргелди,
- механизатор Каахкинского этрапского предприятия техобслуживания Ахалского велаятского сельскохозяйственного производственного объединения Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана Реджепов Мырадберди Нурягдыевич,
- арендатор дайханского объединения «Goç» этрапа Сердар Балканского велаята Халларова Довлетгелди,
- арендатор дайханского объединения имени С.А.Ниязова этрапа Сердар Балканского велаята Халлыева Огулбайрам Худайбердиевна,
- арендатор дайханского объединения «Türkmenistan» этрапа Берекет Балканского велаята Гараджаев Азатгылыч,
- арендатор дайханского объединения «Ajyýap» Эсенгулыйского этрапа Балканского велаята Хыдыров Эляс,
- механизатор этрапа Сердар предприятия техобслуживания Балканского велаятского сельскохозяйственного производственного объединения Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана Арбатов Аннамухаммет Айдогдыевич,
- арендатор дайханского объединения имени О.Эрсарыева Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Ныязов Султан Сейитамедович,
- арендатор дайханского объединения «Guýanagyz» Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята Селимбердиева Амангуль,
- арендатор дайханского объединения «Türkmenistan» этрапа имени Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята Дадебаев Реджепмырат Галпакович,
- арендатор дайханского объединения «Oguzboýy» этрапа Рухубелент Дашогузского велаята Байрамов Куват,
- механизатор предприятия техобслуживания этрапа имени Гурбансолтан эдже Дашогузского велаятского сельскохозяйственного производственного объединения Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана Реджепгулыев Бегмурат,
- начальник управления реформ и внедрения современных методов в сельском хозяйстве хякимлика Лебапского велаята Ёлдашев Чары Джумабердиевич,
- арендатор дайханского объединения «Lebap» Дарганатинского этрапа Лебапского велаята Хайтбаев Хемракулы,
- арендатор дайханского объединения «Awçy» Саятского этрапа Лебапского велаята Ораков Алламурат Джораевич,
- арендатор дайханского объединения имени Османа Сохбетова Керкинского этрапа Лебапского велаята Джумагелдиева Акбиби,
- механизатор Дарганатинского этрапского предприятия техобслуживания Лебапского велаятского сельскохозяйственного производственного объединения Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана Бегиджанов Розымурат,
- арендатор дайханского объединения имени Г.Азалова Марыйского этрапа Марыйского велаята Байрамов Джумамухаммет Гараджаевич,
- бригадир дайханского объединения «Gyzylgum» Сакарчагинского этрапа Марыйского велаята Эсенова Гульнахал Бабаджановна,
- арендатор дайханского объединения «Bereket» Йолотанского этрапа Марыйского велаята Джанеков Гурбандурды Аманович,
- арендатор дайханского объединения «Ýalkym» Мургабского этрапа Марыйского велаята Сахатов Чары Какагелдиевич,
- механизатор Векилбазарского этрапского предприятия техобслуживания Марыйского велаятского сельскохозяйственного производственного объединения Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана Аннамухомедов ДовлетмуратаБердигулыевич.
ИП "ТУРКМЕНинформ"