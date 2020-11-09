Хлопкоробы Туркменистана отметили профессиональный праздник

АШХАБАД, 9 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 ноября в Туркменистане отметили Праздник урожая, являющийся главным праздником земледельцев, занимающихся выращиванием хлопчатника, и отмечающийся по завершении хлопкоуборочной страды.

Основные торжества были проведены в Ашхабадском конноспортивном комплексе, где была проведена церемония награждения отличившихся земледельцев медалью Туркменистана "Watana bolan söýgüsi üçin".

От имени главы государства были награждены:

арендатор дайханского объединения имени Махтумкули Бахерденского этрапа Ахалского велаята Аннадурдыев Аманалы Байрамгулыевич,

арендатор дайханского объединения «Türkmenistan» Геокдепинского этрапа Ахалского велаята Какабаев Чарыяргелди,

механизатор дайханского объединения «Tejen» Тедженского этрапа Ахалского велаята Аманыллаев Мяхти,

арендатор дайханского объединения «Türkmenistan» Бабадайханского этрапа Ахалского велаята Багшыев Ягмыргелди,

механизатор Каахкинского этрапского предприятия техобслуживания Ахалского велаятского сельскохозяйственного производственного объединения Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана Реджепов Мырадберди Нурягдыевич,

арендатор дайханского объединения «Goç» этрапа Сердар Балканского велаята Халларова Довлетгелди,

арендатор дайханского объединения имени С.А.Ниязова этрапа Сердар Балканского велаята Халлыева Огулбайрам Худайбердиевна,

арендатор дайханского объединения «Türkmenistan» этрапа Берекет Балканского велаята Гараджаев Азатгылыч,

арендатор дайханского объединения «Ajyýap» Эсенгулыйского этрапа Балканского велаята Хыдыров Эляс,

механизатор этрапа Сердар предприятия техобслуживания Балканского велаятского сельскохозяйственного производственного объединения Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана Арбатов Аннамухаммет Айдогдыевич,

арендатор дайханского объединения имени О.Эрсарыева Акдепинского этрапа Дашогузского велаята Ныязов Султан Сейитамедович,

арендатор дайханского объединения «Guýanagyz» Болдумсазского этрапа Дашогузского велаята Селимбердиева Амангуль,

арендатор дайханского объединения «Türkmenistan» этрапа имени Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята Дадебаев Реджепмырат Галпакович,

арендатор дайханского объединения «Oguzboýy» этрапа Рухубелент Дашогузского велаята Байрамов Куват,

механизатор предприятия техобслуживания этрапа имени Гурбансолтан эдже Дашогузского велаятского сельскохозяйственного производственного объединения Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана Реджепгулыев Бегмурат,

начальник управления реформ и внедрения современных методов в сельском хозяйстве хякимлика Лебапского велаята Ёлдашев Чары Джумабердиевич,

арендатор дайханского объединения «Lebap» Дарганатинского этрапа Лебапского велаята Хайтбаев Хемракулы,

арендатор дайханского объединения «Awçy» Саятского этрапа Лебапского велаята Ораков Алламурат Джораевич,

арендатор дайханского объединения имени Османа Сохбетова Керкинского этрапа Лебапского велаята Джумагелдиева Акбиби,

механизатор Дарганатинского этрапского предприятия техобслуживания Лебапского велаятского сельскохозяйственного производственного объединения Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана Бегиджанов Розымурат,

арендатор дайханского объединения имени Г.Азалова Марыйского этрапа Марыйского велаята Байрамов Джумамухаммет Гараджаевич,

бригадир дайханского объединения «Gyzylgum» Сакарчагинского этрапа Марыйского велаята Эсенова Гульнахал Бабаджановна,

арендатор дайханского объединения «Bereket» Йолотанского этрапа Марыйского велаята Джанеков Гурбандурды Аманович,

арендатор дайханского объединения «Ýalkym» Мургабского этрапа Марыйского велаята Сахатов Чары Какагелдиевич,

механизатор Векилбазарского этрапского предприятия техобслуживания Марыйского велаятского сельскохозяйственного производственного объединения Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана Аннамухомедов ДовлетмуратаБердигулыевич.

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