Глава МИД Туркменистана провел переговоры с руководителем УПН ООН

АШХАБАД, 11 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 ноября министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел видеоконференцию с исполнительным директором Управления по наркотикам и преступности Организации Объединенных Наций (УНП ООН), генеральным директором Отделения ООН в Вене Гедой Фатхи Вали.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в сферах борьбы с преступностью и наркотрафиком, обеспечения безопасности, содействия разрешению ситуации в Афганистане.

ИП "ТУРКМЕНинформ"