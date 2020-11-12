В Ашхабаде открыт новый жилой квартал

АШХАБАД, 12 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел торжественную церемонию открытия большого комплекса объектов, возведенных в рамках 16-й очереди застройки Ашхабада.

В частности, на западе столицы были введены в строй шесть 48-квартирных и десять 72-квартирных двенадцатиэтажных жилых домов повышенной комфортности и улучшенной планировки для сотрудников ряда министерств и ведомств, здание торгово-развлекательного центра "Gül zemin" и круговая автомобильная развязка, в центре которой возвели монумент "Туркменский алабай" высотой 15 метров.

ИП "ТУРКМЕНинформ"