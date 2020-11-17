Посол Туркменистана аккредитован в Израиле

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 ноября вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана Тойлы Комеков вручил свои верительные грамоты Президенту Государства Израиль Реувену Ривлину.

Тойлы Комеков будет совмещать эту должность с постом главы туркменской дипмиссии в Итальянской Республике, на который он был назанчен главой государства в начале текущего года, с постоянной резиденцией в городе Риме.

В ходе встречи глава Израиля и посол провели обмен мнениями о дальнейших перспективах развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям.

ИП "ТУРКМЕНинформ"