Туркменистан и Великобритания обсудили вопросы развития сотрудничества в сферах торговли и экономики

АШХАБАД, 14 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 ноября в МИД Туркменистана в формате видеоконференции было организовано Туркмено-британское торгово-экономическое заседание.

Туркменистан на встрече был представлен министром финансов и экономики М.Сердаровым, председателем Государственного банка внешнеэкономической деятельности Р.Джепбаровым, председателем Государственного комитета водного хозяйства Г.Байджановым, Великобритания – торговым посланником премьер-министра Великобритании в Туркменистане Баронессой Николсон, Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Туркменистане Хью Стэнли Филпоттом, а также управляющим директором компании "JCB Sales Limited" Деном Томпстоуном.

В ходе состоявшихся переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в сферах бизнеса, инвестиций, торговли и экономики.

ИП "ТУРКМЕНинформ"