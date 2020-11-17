Глава Туркменистана заслушал отчеты членов правительства

АШХАБАД, 15 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". В четверг Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел в онлайн-формате расширенное заседание Кабинета Министров, к участию в котором были приглашены главы администраций регионов.

Повестка дня встречи включала рассмотрение хода реализации комплекса мер по совершенствованию работы всех сфер национальной экономики, цифровизации сферы управления, представление отчетов о показателях социально-экономического развития страны, подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам.

ИП "ТУРКМЕНинформ"