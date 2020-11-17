В Туркменистане начинает работу новый посол Италии

АШХАБАД, 16 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с прибывшим в Ашхабад для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Итальянской Республики Лучиано Галли, в рамках которой были обсуждены ключевые вопросы развития туркмено-итальянского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах здравоохранения и космических связей.

Лучиано Галли сменит на посту Диего Унгаро, который работал в Ашхабаде с апреля 2017 по август текущего года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"