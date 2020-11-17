В Ашхабад прибыл новый посол Японии

АШХАБАД, 17 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 ноября прибывший в страну для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии Хироюки Ямамото вручил копии своих верительных грамот руководителю ведомства внешней политики Туркменистана Рашиду Мередову.

В ходе встречи министр и посол рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сфере ТЭК, взаимодействия в рамках международных организаций и структур.

С августа 2016 по октябрь текущего года послом Японии в Ашхабаде являлся Кацумата Такахико.

ИП "ТУРКМЕНинформ"