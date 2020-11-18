Обсуждены вопросы углубления взаимодействия стран Центральной Азии и Евросоюза

АШХАБАД, 18 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 ноября глава МИД Туркменистана Рашид Мередов принял участие в прошедшей в режиме видеоконференции 16-й министерской встрече "Центральная Азия – Европейский Союз", к которой также присоединились руководители ведомств внешней политики Казахстана Мухтар Тлеуберди, Кыргызстана Руслан Казакбаев, Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, Узбекистана Абдулазиз Камилов и Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Джозеп Борелль.

Переговоры были организованы с целью обсуждения приоритетных вопросов межрегионального взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, энергетики и других.

По итогам встречи стороны приняли Совместное коммюнике.

ИП "ТУРКМЕНинформ"